Gheorghe Șoldan, după aprobarea bugetului județului: E cel mai mare buget din istoria județului Suceava de aproape 1,18 miliarde de lei, cu peste 63% alocați investițiilor

Consilierii județeni au aprobat miercuri, în ședință, bugetul Consiliului Județean Suceava pentru anul 2026, care atinge valoarea record de aproape 1,18 miliarde de lei.

Este cel mai mare buget din istoria administrației județene, din care 63,48% (respectiv peste 748 de milioane de lei) sunt direcționați către secțiunea de dezvoltare, adică spre investiții majore în infrastructură și servicii publice.

Bugetul a fost construit prin atragerea de fonduri europene și guvernamentale, completate cu excedentul bugetar din anii anteriori, ceea ce permite accelerarea proiectelor strategice ale județului.

Printre prioritățile majore se află:

infrastructura rutieră (peste 650 de milioane de lei );

); dezvoltarea Aeroportului „Ștefan cel Mare” Suceava, inclusiv construirea unui nou terminal de pasageri;

varianta de ocolire Gura Humorului;

investiții în Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou”;

proiecte de turism și modernizare a infrastructurii rutiere.

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a declarat:

„Am ales să ducem peste 60% din buget în investiții pentru că Suceava are nevoie de o dezvoltare accelerată, pentru a recupera decalajele față de alte zone ale țării. Asta înseamnă drumuri mai bune, un aeroport modern, investiții în sănătate, turism și comunități.”

Bugetul include și măsuri sociale importante: 9 milioane de lei pentru tichete destinate pensionarilor cu venituri minime, peste 5 milioane de lei (cea mai mare sumă alocată vreodată) pentru sportul județean, precum și finanțări consistente pentru educație, cultură și unitățile de cult.

Administratorul public al județului, Cezar Ioja, a subliniat:

„E anul demarării marilor proiecte pentru județul Suceava. Un buget în care peste 60% din resurse sunt direcționate către dezvoltare este rezultatul unei construcții bugetare care valorifică toate sursele de finanțare disponibile și prioritizează investițiile cu impact real.”

Bugetul pentru 2026 confirmă orientarea clară a administrației județene către investiții masive, atragerea de fonduri externe și accelerarea proiectelor care vor genera creștere economică și îmbunătățirea calității vieții sucevenilor.