Bogdan Păstrăv este noul prefect al județului Suceava

Guvernul României a aprobat miercuri seară, 29 aprilie 2026, eliberarea din funcție a prefectului Traian Andronachi și numirea subprefectului Bogdan George Păstrăv în funcția de prefect al județului Suceava. Totodată, a fost eliberat din funcție și subprefectul Bogdan Păstrăv, pentru a permite promovarea sa.

Schimbarea de la conducerea Prefecturii Suceava survine la scurt timp după ce Traian Andronachi și-a anunțat demisia marți, 28 aprilie 2026. Fostul prefect PSD a motivat decizia prin „respectarea unei decizii asumate” în contextul retragerii PSD de la guvernare, după retragerea miniştrilor social-democrați din Executivul Ilie Bolojan. Andronachi a ocupat funcția de prefect timp de aproximativ 13 luni, fiind numit în martie 2025.

Bogdan George Păstrăv, inginer de profesie și membru PNL, a fost numit subprefect al județului Suceava în februarie 2025. El a fost agreat de liberali pentru preluarea conducerii instituției, fiind considerat o soluție de continuitate în contextul actualei configurații politice guvernamentale.

Potrivit deciziei Guvernului, modificările intră în vigoare imediat, asigurând astfel continuitatea activității Instituției Prefectului. Noile numiri reflectă ajustările politice la nivel local determinate de schimbările din coaliția guvernamentală.

În locul vacantat după eliberarea lui Păstrăv din funcția de subprefect Guvernul nu a dispus nicio numire.