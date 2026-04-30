Garda de Mediu Suceava a amendat cu 60.000 de lei o firmă din industria lactatelor pentru deversarea apelor uzate într-un pârâu



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Suceava a aplicat o amendă contravențională în valoare de 60.000 de lei unui operator economic din industria lactatelor, după ce au fost identificate deversări de ape uzate tehnologice într-un pârâu din apropierea unității de producție.

În urma unui control efectuat de comisarii Gărzii de Mediu Suceava, s-a constatat că societatea nu a gestionat corespunzător apele uzate rezultate din procesul tehnologic, ceea ce a dus la afectarea calității apei și a ecosistemului acvatic local.

Pe lângă amendă, comisarii au impus măsuri obligatorii: eliminarea imediată a sursei de poluare și monitorizarea strictă a evacuărilor, pentru a preveni repetarea situației.

„Toleranță zero pentru nerespectarea normelor de mediu. Protejarea resurselor naturale nu este opțională, iar neglijența în gestionarea deșeurilor lichide atrage consecințe pe măsură”, au transmis reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Suceava.

Autoritatea reamintește tuturor operatorilor economici că respectarea legislației de mediu este obligatorie și anunță că va continua controalele riguroase în județ, aplicând sancțiuni ferme ori de câte ori vor fi constatate abateri care pun în pericol mediul înconjurător și sănătatea publică.