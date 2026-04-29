Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, loc de frunte la concursul național „Chimia – Artă între Științe”


Elevii Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” au obținut rezultate excelente la ediția 2026 a concursului național „Chimia – Artă între Științe”, organizat de Universitatea Politehnica din București – Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii.

Competiția, una dintre cele mai prestigioase din țară la acest nivel, a reunit sute de elevi din întreaga Românie, provocându-i să combine cunoștințele solide de chimie cu creativitate și aplicații practice.

Delegația Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți a obținut șapte punctaje maxime de 100 de puncte, un rezultat remarcabil care confirmă excelența școlii în domeniul științelor exacte.

Palmaresul complet al ediției 2026:

Premiul I (Punctaj Maxim – 100 puncte):

  • Noelia Ivancu (cl. a IX-a D)
  • Gabriela Cristea (cl. a IX-a D)
  • Ștefan-Ionuț Caciur (cl. a IX-a D)
  • Diana Bodnar (cl. a IX-a C)
  • Alexandru Irimescu (cl. a IX-a C)
  • Diana Elena Rotaru (cl. a IX-a C)
  • Ioan Simota (cl. a IX-a C)

Premiul I:

  • Anamaria Filimon (cl. a X-a C) – 97 puncte
  • Mihaela Filimon (cl. a X-a C) – 97 puncte
  • Vlad Ianuș (cl. a X-a C) – 94 puncte
  • Vasile Strugari (cl. a IX-a C) – 94 puncte

Premiul II:

  • Magdalena Ihnatiuc (cl. a IX-a D) – 85 puncte
  • Matei Prelipcean (cl. a X-a D) – 85 puncte
  • Andrada-Izabela Bibicu (cl. a IX-a D) – 82 puncte

Mențiune:

  • David Finkel (cl. a X-a C)

Majoritatea elevilor premiați au fost pregătiți de prof. Silvia Bulgariu, iar un elev de prof. Constantin Ichim.


ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR