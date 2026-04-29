Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, loc de frunte la concursul național „Chimia – Artă între Științe”

Elevii Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” au obținut rezultate excelente la ediția 2026 a concursului național „Chimia – Artă între Științe”, organizat de Universitatea Politehnica din București – Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii.
Competiția, una dintre cele mai prestigioase din țară la acest nivel, a reunit sute de elevi din întreaga Românie, provocându-i să combine cunoștințele solide de chimie cu creativitate și aplicații practice.
Delegația Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți a obținut șapte punctaje maxime de 100 de puncte, un rezultat remarcabil care confirmă excelența școlii în domeniul științelor exacte.
Palmaresul complet al ediției 2026:
Premiul I (Punctaj Maxim – 100 puncte):
- Noelia Ivancu (cl. a IX-a D)
- Gabriela Cristea (cl. a IX-a D)
- Ștefan-Ionuț Caciur (cl. a IX-a D)
- Diana Bodnar (cl. a IX-a C)
- Alexandru Irimescu (cl. a IX-a C)
- Diana Elena Rotaru (cl. a IX-a C)
- Ioan Simota (cl. a IX-a C)
Premiul I:
- Anamaria Filimon (cl. a X-a C) – 97 puncte
- Mihaela Filimon (cl. a X-a C) – 97 puncte
- Vlad Ianuș (cl. a X-a C) – 94 puncte
- Vasile Strugari (cl. a IX-a C) – 94 puncte
Premiul II:
- Magdalena Ihnatiuc (cl. a IX-a D) – 85 puncte
- Matei Prelipcean (cl. a X-a D) – 85 puncte
- Andrada-Izabela Bibicu (cl. a IX-a D) – 82 puncte
Mențiune:
- David Finkel (cl. a X-a C)
Majoritatea elevilor premiați au fost pregătiți de prof. Silvia Bulgariu, iar un elev de prof. Constantin Ichim.
