Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților: Melisa, fetița de 8 ani cu paralizie cerebrală, a ajuns în Elveția pentru un tratament inovator cu celule stem

Melisa, o fetiță de 8 ani din județul Suceava, diagnosticată cu paralizie cerebrală, a ajuns în Elveția pentru a beneficia de un tratament inovator cu celule stem Muse-Dezawa, o terapie care îi oferă șanse reale de îmbunătățire a calității vieții.

Copilăria Melisei este marcată de lupte zilnice, fiecare mișcare fiind rezultatul unei determinări impresionante. Tratamentul din Elveția reprezintă un moment crucial și o rază de speranță pentru ea și familia sa.

Ajungerea la acest tratament nu ar fi fost posibilă fără solidaritatea și sprijinul comunității. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a jucat un rol esențial în realizarea acestui demers. Un ajutor important a venit din partea familiei Andreei Anița – tânăra care a beneficiat anterior de o campanie impresionantă de strângere de fonduri. Prin părintele Alexandru Lungu, familia a donat suma de 26.700 de lei pentru Melisa, contribuind decisiv la continuarea tratamentului.

Costul final al terapiei în Elveția este de 8.700 de euro.

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților continuă să susțină familia Melisei și invită pe toți cei care doresc să contribuie la eforturile pentru însănătoșirea ei să doneze în conturile deschise special:

RON: RO51 RNCB 0234 0370 1091 0014 EURO: RO78 RNCB 0234 0370 1091 0110 Banca Comercială Română – Sucursala Suceava Titular: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților Mențiune: Ajutor Melisa

Povestea Melisei este una despre speranță, credință și puterea solidarității. Fiecare gest de sprijin o ajută pe fetiță să lupte pentru o viață cât mai apropiată de normalitate.

„Continuăm să fim alături de Melisa”, au transmis reprezentanții Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.