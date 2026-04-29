Poliția Județeană Suceava a participat la Cernăuți la un workshop internațional de criminalistică în cadrul proiectului ALERT



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Inspectoratul de Poliție Județean Suceava, în calitate de lider de proiect, a participat în perioada 27-29 aprilie 2026, la Cernăuți (Ucraina), la cel de-al doilea workshop organizat în cadrul proiectului ALERT – Soluții Tehnologice Avansate pentru Siguranța Publică (cod ROUA00081).

Acțiunea face parte dintr-o serie de patru evenimente bilaterale planificate și vizează consolidarea cooperării transfrontaliere româno-ucrainene în domeniul cercetării criminalistice, cu accent pe investigarea locului faptei și criminalistica informatică.

Pe parcursul celor trei zile, participanții au discutat teme de actualitate, relevante în contextul regional și al conflictului armat din Ucraina, precum:

identificarea victimelor în situații de conflict (inclusiv a corpurilor repatriate);

examinarea amprentelor;

aplicarea protocoalelor internaționale DVI și Interpol;

utilizarea tehnologiilor moderne și a criminalisticii digitale;

particularități ale cercetării la fața locului în România și Ucraina.

La workshop au participat reprezentanți ai Inspectoratului de Poliție Județean Suceava și ai Departamentului Principal al Poliției Naționale din Regiunea Cernăuți, precum și experți din cadrul Institutului de Cercetare Științifică de Expertiză Criminalistică și ai Biroului Regional de Medicină Legală din Cernăuți.

Proiectul ALERT este finanțat în cadrul Programului Interreg VI-A NEXT România-Ucraina 2021-2027 și se derulează în perioada 16 mai 2025 – 15 noiembrie 2026. Valoarea totală a proiectului este de 417.615 euro, din care 375.853,49 euro reprezintă contribuția Uniunii Europene.

Prin acest demers, Inspectoratul de Poliție Județean Suceava își consolidează rolul de partener strategic în regiune, contribuind la creșterea capacității operaționale și la îmbunătățirea răspunsului la provocările de securitate publică de-a lungul frontierei.