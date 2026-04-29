Bugetul municipiului Suceava este estimat la peste 900 de milioane de lei și include de la modernizarea mai multor străzi și amenajarea de parcări la reabilitarea unor unități de învățământ sau continuarea implementării sistemului de transport public ecologic metropolitan



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, a elaborat proiectul Bugetului General al Municipiului Suceava pentru anul 2026, care va fi supus dezbaterii și aprobării în ședința extraordinară a Consiliului Local programată pentru data de 8 mai.

Potrivit documentului, Bugetul General al Municipiului Suceava pentru anul 2026 este echilibrat la nivelul veniturilor de 891.155.700 lei, cheltuielilor de 901.803.160 lei și unui deficit de 10.647.460 lei, care va fi acoperit din excedentul anului 2025. Bugetul cuprinde trei componente principale: bugetul local, bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (învățământ și Teatrul Municipal „Matei Vișniec”) și bugetul creditelor interne (doar secțiunea de dezvoltare).

Bugetul local (Anexa 1) prevede venituri totale de 756.734.810 lei și cheltuieli de 763.734.810 lei, cu un deficit de 7.000.000 lei la secțiunea de dezvoltare. Secțiunea de funcționare este echilibrată la nivelul a 438.700.360 lei atât la venituri, cât și la cheltuieli.

Veniturile proprii ale bugetului local au fost estimate la 365.760.770 lei, în creștere față de 2025. Printre cele mai importante surse se numără:

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit: 163.341.000 lei

Impozit pe clădiri: 87.651.550 lei (creștere semnificativă față de anul precedent)

(creștere semnificativă față de anul precedent) Sume defalcate din TVA: 106.278.000 lei

Cheltuielile sunt fundamentate pe baza propunerilor compartimentelor de specialitate. Cheltuielile de personal (titlul 10) se ridică la 90.191.110 lei, iar cheltuielile cu bunuri și servicii (titlul 20) la 185.392.300 lei, din care peste 46,7 milioane lei pentru salubrizare și 49,1 milioane lei pentru reparații curente ale străzilor.

Un capitol important îl reprezintă investițiile, cu accent pe proiectele finanțate din fonduri europene, PNRR și credite interne. Printre cele mai relevante obiective de investiții prevăzute pentru 2026 se află:

Sistem de transport public ecologic metropolitan (etapele I și II)

Reabilitarea și modernizarea mai multor unități de învățământ (Școala Miron Costin, Colegiul Samuil Isopescu, Colegiul Al. I. Cuza, Școala nr. 10, nr. 5 etc.)

Creșterea eficienței energetice a clădirilor școlare și rezidențiale

Reabilitarea parcurilor publice și amenajarea Zonei de agrement Parc Șipote

Construirea de creșe și grădinițe (inclusiv Grădinița Obcini și Creșa Mare – str. Mircea Hrișcă)

Modernizarea mai multor străzi și amenajarea de parcări

Reabilitarea energetică a blocurilor de locuințe

Extinderea iluminatului public și a rețelelor de utilități

Bugetul prevede, de asemenea, sume pentru subvenționarea energiei termice și a transportului public local, finanțarea activităților sportive, culturale, a cultelor, precum și sprijinirea asistenței sociale.

Fondul de rezervă bugetară a fost constituit la nivelul a 18.000.000 lei, respectând prevederile legale.

Proiectul de buget urmează să fie dezbătut și supus votului consilierilor locali în ședința extraordinară din 8 mai 2026.