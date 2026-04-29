Vicepreședintele Nicolae Robu de Ziua Veteranilor de Război: „Libertatea pe care o trăim astăzi nu este un dar”

Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Nicolae Robu, a participat miercuri, 29 aprilie 2026, la ceremonialul militar și religios organizat cu prilejul Zilei Veteranilor de Război, la Monumentul Eroilor Suceveni din Parcul „Profesor Ioan Nemeș”.

La eveniment au fost prezenți reprezentanți ai administrației publice județene și locale, ai structurilor din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, asociații ale cadrelor militare în rezervă și retragere, asociații ale veteranilor de război, Asociația „Cultul Eroilor” Suceava, precum și reprezentanți ai instituțiilor publice, partidelor politice, mass-media și ai societății civile.

În alocuțiunea sa, vicepreședintele Nicolae Robu a adus un omagiu solemn celor care au luptat pentru libertatea României:

„Astăzi, potrivit datelor Ministerului Apărării Naționale, mai avem în viață doar câteva sute de veterani de război și văduve de război. Ca o comparație, în 2020 erau câteva mii. De la an la an sunt tot mai puțini, iar în curând această comoară de preț va dispărea. Responsabilitatea noastră, de a le mulțumi pentru prețul uriaș pe care l-au plătit ca noi să fim liberi, este tot mai mare. Erau tineri când au plecat la război. Și-au sacrificat cei mai frumoși ani ai vieții lor. Libertatea pe care o trăim astăzi nu este un dar. România a plătit scump, cu prețul vieții a milioane de români, dreptul de a exista demnă și independentă. Iar astăzi, când războiul este din nou aproape de granițele Europei, înțelegem mai bine ca oricând cât de fragilă este pacea și cât de actual este sacrificiul acestor eroi ai neamului românesc.”

Consiliul Județean Suceava transmite recunoștință și profundă apreciere tuturor veteranilor de război și reafirmă angajamentul de a le onora memoria și de a păstra vie valorile pentru care au luptat.

Evenimentul a reprezentat un moment solemn de comemorare și recunoaștere a jertfei celor care au contribuit la apărarea independenței și demnității naționale.