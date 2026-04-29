Acțiune amplă a Poliției în Suceava pentru prevenirea accidentelor la trecerile la nivel cu calea ferată



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii din cadrul Serviciului Județean de Poliție Transporturi Suceava au organizat marți, 28 aprilie 2026, o acțiune de amploare pentru prevenirea accidentelor rutiere în zona infrastructurii căilor ferate.

Acțiunea a fost declanșată pe fondul unui bilanț național îngrijorător: în perioada 1 ianuarie 2025 – 31 martie 2026 au fost înregistrate 17 accidente grave la trecerile la nivel cu calea ferată, soldate cu 17 persoane decedate și 16 persoane rănite.

La acțiune au participat și polițiștii Serviciului Rutier din cadrul IPJ Suceava, precum și cei din Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității. Verificările s-au concentrat în special în zonele cu risc ridicat, respectiv municipiul Rădăuți și localitățile adiacente.

În cadrul acțiunii au fost verificate 477 de autovehicule. Au fost aplicate 166 de sancțiuni contravenționale, au fost reținute 7 permise de conducere, 8 certificate de înmatriculare și 5 seturi de plăcuțe cu numere de înmatriculare.

Rețeaua feroviară din județul Suceava este una dintre cele mai complexe din țară, însumând circa 520 km de cale ferată și 495 de treceri la nivel cu drumurile publice, intersectându-se cu drumuri naționale importante precum DN17, DN17A, DN29 și DN2H.

Acțiunea face parte din măsurile dispuse la nivel național de Inspectoratul General al Poliției Române și urmărește atât reducerea numărului de evenimente rutiere în zona căilor ferate, cât și creșterea gradului de conștientizare a participanților la trafic cu privire la riscurile majore generate de nerespectarea regulilor de circulație.

Polițiștii suceveni anunță că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, cu accent pe prevenție și pe respectarea cu strictețe a regulilor de trecere la nivel cu calea ferată.