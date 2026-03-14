Victorie clară și meritată pentru Șoimii Gura Humorului: 2-0 cu FC Bacău II pe Areni

Șoimii Gura Humorului a obținut o victorie importantă și concludentă pe teren propriu, impunându-se cu scorul de 2-0 în fața formației FC Bacău II, în cadrul etapei a XX-a din Seria 1 a Ligii a III-a. Echipa antrenată de staff-ul tehnic a dominat partida de la un capăt la altul și și-a confirmat forma excelentă din acest sezon.

Victorie meritata pentru Soimii dupa un meci dominat

Partida s-a disputat pe stadionul Areni, în fața propriilor suporteri, care au încurajat constant echipa. Scorul a fost deschis în minutul 17, când Mugur Florescu a profitat de o fază fixă bine executată: după un corner precis, fundașul central a finalizat cu un șut de stânga de la aproximativ 6 metri, învingându-l pe portarul oaspeților, potrivit soimiigurahumorului.com

Avantajul s-a dublat în minutul 27, printr-o reușită surprinzătoare a lui Bogdan Datcu. Acesta a centrat de pe partea stângă, însă mingea a prins o traiectorie neașteptată și a intrat direct în poartă, peste intervenția goalkeeperului advers, stabilind scorul final al întâlnirii.

Șoimii au continuat să domine și în repriza secundă, creând numeroase ocazii de gol. Fulop a fost aproape de a majora diferența la finalul primei părți, cu un șut de la marginea careului respins de portar. Același jucător a avut o altă șansă importantă în partea a doua, dar intervenția goalkeeperului oaspeților a rămas decisivă. În ultimele minute, Jose Cozma a ratat două oportunități clare de a face 3-0, portarul advers intervenind salvator de fiecare dată.

Meciul a marcat și două debuturi în tricoul Șoimilor: Balazs Csiszer a fost titular din primul minut, iar Aleksandru Longher a intrat pe parcursul partidei.

După acest succes, Șoimii Gura Humorului își consolidează poziția de lider în Seria 1 a Ligii a III-a, cu 49 de puncte după 19 etape (înainte de acest meci), având un avans confortabil față de următorii clasați – 11 puncte față de locul 2 (Cetatea Suceava) și 22 față de locul 3 (Viitorul Onești, conform ultimelor date disponibile).

La finalul partidei, Mugur Florescu, marcatorul primului gol, a declarat: „A fost un meci pe care trebuia să îl câștigăm pentru a continua parcursul bun pe care îl avem anul acesta. Chiar dacă pe hârtie părea un meci ușor, am întâlnit o echipă tânără, ambițioasă și care voia să joace fotbal. Mă bucur că am reușit să câștigăm, că am luat cele 3 puncte și mergem încrezători și optimiști la Vaslui. Le mulțumesc fanilor ce au fost astăzi alături de noi și îi așteptăm și la meciurile viitoare.”

Șoimii Gura Humorului continuă lupta pentru îndeplinirea obiectivelor sezonului, cu un joc solid și o determinare constantă.