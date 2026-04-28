Garda de Mediu Suceava anunță măsuri drastice pentru gestionarea iresponsabilă al îngrășămintelor chimice

Comisarii Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Suceava au luat măsuri extreme împotriva unui cetățean care a depozitat neconform cantități mari de îngrășăminte chimice. Din cauza riscului major de poluare a mediului și a nerespectării regimului substanțelor periculoase, Garda de Mediu a înaintat o sesizare penală către organele de cercetare penală.

Ceea ce la prima vedere putea părea o simplă neglijență gospodărească s-a transformat rapid într-o infracțiune. Depozitarea necorespunzătoare a fertilizanților chimici a creat un pericol real pentru sol, apele subterane și sănătatea publică din zonă.

De ce s-a ajuns la dosar penal?

Poluarea apei – Ploile spală substanțele chimice direct în sol și în pânza freatică, infestând fântânile din apropiere și afectând sursele de apă potabilă.

– Ploile spală substanțele chimice direct în sol și în pânza freatică, infestând fântânile din apropiere și afectând sursele de apă potabilă. Riscuri chimice – Depozitarea neprotejatǎ poate provoca reacții periculoase sau degradarea substanței active, cu efecte imprevizibile asupra mediului.

– Depozitarea neprotejatǎ poate provoca reacții periculoase sau degradarea substanței active, cu efecte imprevizibile asupra mediului. Încălcarea legii – Legislația este clară: orice depozit de îngrășăminte trebuie să fie protejat de intemperii, amenajat pe suprafețe impermeabile și securizat corespunzător.

Pe lângă sesizarea penală, cetățeanul a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 15.000 lei pentru depozitarea neconformă a deșeurilor identificate la fața locului. Perimetrul era transformat într-un adevărat depozit improvizat, unde îngrășămintele erau amestecate cu alte deșeuri care ar fi trebuit colectate și transportate către centre autorizate, nu abandonate direct pe sol.

Sancțiunile cumulate – penală și financiară – reflectă gravitatea dezinteresului față de mediu și față de vecini.

„Acest caz servește drept un avertisment dur: protejarea mediului nu este negociabilă. Legea pedepsește sever orice acțiune care ne pune în pericol resursele de apă și sănătatea publică”, au transmis comisarii Gărzii de Mediu Suceava.

Autoritățile locale și județene atrag atenția tuturor agricultorilor și persoanelor fizice că depozitarea corectă a substanțelor chimice și a deșeurilor este o obligație legală, nu o opțiune. Încălcările vor fi sancționate fără excepție.