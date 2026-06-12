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Bărbat de 33 de ani, arestat preventiv la Suceava pentru viol asupra unei minore de 14 ani


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Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale, iar vineri Judecătoria Suceava a admis arestarea preventivă a unui bărbat în vârstă de 33 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de viol asupra unui minor.

Potrivit probatoriului administrat, inculpatul, în cursul unei nopți, în imobilul său de domiciliu, profitând de inocența și vulnerabilitatea unei minore de 14 ani, a determinat-o pe aceasta, sub promisiunea unei eventuale căsătorii, să accepte întreținerea a două raporturi sexuale, la un interval de câteva ore. În urma acestor raporturi, minora a rămas însărcinată și a dat naștere unui copil, conform raportului de expertiză medico-legală emis de Serviciul Județean de Medicină Legală Suceava.

La data de 11 iunie 2026, pe numele suspectului a fost luată măsura preventivă a reținerii pentru 24 de ore. În data de 12 iunie 2026, acesta a fost prezentat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Suceava, care a dispus arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt și a circumstanțelor comiterii faptei.


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