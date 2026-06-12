Parchetul Judecătoriei Suceava: Bătrână de 89 de ani înșelată cu peste 6000 de euro după ce a fost păcălită că nepoata sa a fost accidentată și trebuie transportată cu avionul la București

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Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de un bărbat din Suceava bănuit de complicitate la săvârșirea unei înșelăciuni.

La data de 1 iunie 2026, o femeie în vârstă de 89 de ani a fost contactată telefonic de persoane care s-au prezentat drept rude și i-au spus că nepoata sa a suferit un grav accident și necesită urgent bani pentru a fi transportată cu avionul la București, în vederea unei operații.

Bătrâna a remis suma de 6.000 de euro și 4.500 de lei unui bărbat care s-a deplasat cu un taxi în apropierea locuinței sale, lângă o biserică.

În urma investigațiilor efectuate de polițiști, a fost identificat un bărbat din Suceava care ar fi contribuit la comiterea faptei prin primirea banilor de la victimă.

La data de 11 iunie 2026, procurorii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore, iar ulterior judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Suceava a emis mandat de arestare preventivă pe o perioadă de 30 de zile.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor și identificării tuturor persoanelor implicate.