Ion Lungu: „Salut deblocarea celor 65 de posturi la TPL, proiect demarat de mine acum 2 ani” – Fostul primar ironizează apropierea lui Vasile Rîmbu de PNL

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Fostul primar al Sucevei, Ion Lungu, a reacționat vineri la anunțul făcut de actualul primar Vasile Rîmbu privind aprobarea de către Guvern a memorandumului pentru deblocarea a 65 de posturi la Societatea de Transport Public Local Suceava.

„În primul rând salut faptul că s-a aprobat Memorandumul de angajare a salariaților la TPL, lucru demarat de mine încă de acum 2 ani. Mă bucur că municipiul Suceava și Zona Metropolitană Suceava au un transport modern și civilizat, așa cum se știe aceste proiecte au fost realizate în perioada în care am fost eu primar”, a declarat Ion Lungu pentru News Bucovina.

Fostul edil a anunțat că va participa și el la prima cursă cu noii angajați: „Când vine domnul Bolojan la Suceava voi participa și eu, voi fi unul dintre călători”.

Referindu-se la colaborarea strânsă dintre primarul PSD Vasile Rîmbu și PNL Suceava, Ion Lungu a făcut observații tranșante:

„Cât privește apropierea domnului primar Rîmbu de PNL, nu este nici un secret. Ce s-a întâmplat la PNL Suceava, dacă nu ar fi de râs ar fi de plâns pentru PNL. Vicepreședintele PNL și purtător de cuvânt al PNL a fost numit purtător de cuvânt al primarului PSD, cumătrie pe față. Un lucru care nu s-a mai întâmplat în politica românească. Partidul Național Liberal la Suceava este un partid confiscat.”

Declarația lui Ion Lungu vine la scurt timp după ce primarul Vasile Rîmbu a anunțat public obținerea sprijinului Guvernului (cu sprijinul PNL) pentru deblocarea posturilor la TPL Suceava.