Antifrauda ANAF a descins la o casă de schimb valutar din Suceava: amenzi de 60.000 de lei și confiscări masive de valută

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Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au inclus și un punct de schimb valutar din județul Suceava în cadrul unui amplu proiect-pilot de control la nivel național asupra operatorilor economici care desfășoară activități de schimb valutar. Rezultatele au scos la iveală nereguli semnificative, inclusiv în cazul casei de schimb din zonă.

Potrivit unui comunicat de presă controalele au vizat 33 de operatori economici cu 54 de puncte de lucru din întreaga țară, selectați pe baza analizelor de risc. La peste 85% dintre cei verificați au fost constatate abateri fiscale, iar sancțiunile aplicate până în prezent se ridică la aproximativ 3,45 milioane de lei, incluzând amenzi contravenționale și confiscări.

Cazul concret din Suceava evidențiază o situație gravă. Inspectorii au identificat sume importante în valută provenite din operațiuni de cumpărare pentru care nu au fost emise bonuri fiscale. De asemenea, au fost descoperite disponibilități bănești introduse în unitate fără documente justificative corespunzătoare.

Pentru aceste încălcări ale obligațiilor privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale și justificarea sumelor aflate în gestiune, operatorul economic a fost sancționat cu amenzi contravenționale în valoare totală de 60.000 de lei. În plus, au fost confiscate sume impresionante de valută: 211.670 de euro, 35.320 de franci elvețieni, 42.534 de dolari americani și 22.140 de lire sterline.

Principalele nereguli identificate la nivel național în cadrul acestui proiect-pilot includ nefiscalizarea operațiunilor de schimb valutar, nerespectarea obligației de acceptare a plăților cu cardul (unde este cazul) și efectuarea tranzacțiilor fără identificarea corespunzătoare a clienților pe bază de acte de identitate. De asemenea, au fost semnalate deficiențe privind supravegherea video și înregistrarea activității în regim nonstop.

Acțiunea ANAF reprezintă o etapă importantă în eforturile de creștere a conformării fiscale și de combatere a evaziunii în sectorul schimbului valutar. Pe baza concluziilor pilotului, autoritățile analizează extinderea acestui model de control la nivel național. ANAF încurajează cetățenii să solicite întotdeauna bon fiscal pentru operațiunile de schimb valutar și să sesizeze eventualele nereguli prin aplicația iBon Fiscal.

Situația din Suceava atrage atenția asupra necesității respectării stricte a legislației fiscale de către toți operatorii economici din domeniu, pentru a asigura o concurență loială și protejarea veniturilor bugetare.

Vom urmări cu atenție evoluțiile ulterioare ale acestui caz și ale acțiunilor similare din județ. Cetățenii suceveni sunt sfătuiți să fie vigilenți și să ceară documente justificative pentru orice tranzacție financiară.