Prefectul Traian Andronachi și-a anunțat demisia din funcție: „Funcția de prefect este temporară, dar responsabilitatea față de Suceava rămâne”

Prefectul județului Suceava, Traian Andronachi, a anunțat marți, în cursul zilei, că își înaintează demisia din funcție către primul-ministru. Anunțul a fost făcut public printr-un comunicat oficial, în contextul tensiunilor politice naționale generate de moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR împotriva Guvernului Ilie Bolojan.

„Am considerat că este necesar ca transparent și responsabil să anunț astăzi că în cursul acestei zile îmi voi înainta demisia din funcția de prefect al județului Suceava. Plec respectând o decizie asumată așa cum am respectat funcția pe care am exercitat-o”, a declarat Traian Andronachi.

Prefectul a subliniat că demisia reprezintă „un act de asumare și o dovadă de respect a tuturor declarațiilor pe care le-am dat și anterior”. El a precizat că funcția de prefect este una temporară, dar responsabilitatea față de județ rămâne constantă: „Instituția trebuie să funcționeze normal indiferent de schimbările politice sau administrative”.

Andronachi a mulțumit colectivului Instituției Prefectului Județului Suceava, „oameni foarte bine pregătiți, care se confruntă cu un volum de muncă foarte mare și care își fac treaba destoinic”. De asemenea, a adresat mulțumiri colegilor din Colegiul Prefectural pentru colaborarea din ultimul mandat, marcat de „momente, unele dintre ele foarte dificile”, apreciind că instituțiile și-au făcut treaba „eficient și cu rezultate palpabile, clare și vizibile”.

Din punct de vedere personal, prefectul a anunțat că demisia va fi înaintată oficial primului-ministru, urmând ca până la finalizarea procedurilor legale să își îndeplinească în continuare obligațiile de serviciu.

„Dacă va fi nevoie, voi fi pregătit să servesc din nou județul Suceava cu onoare, seriozitate și respect față de lege. Dacă mi se va cere îmi voi pune din nou pregătirea, experiența și profesionalismul în slujba locuitorilor. Dacă mi se va cere, sunt pregătit”, a concluzionat Traian Andronachi.

Traian Andronachi a fost numit prefect al județului Suceava pe 13 martie 2025 și a ocupat funcția timp de peste 13 luni. Demisia sa survine pe fondul crizei politice naționale și al solicitărilor PSD privind demisiile prefecților numiți de coaliție.

Până la numirea unui nou prefect, atribuțiile vor fi asigurate de subprefecți sau de unul dintre colegii din cadrul instituției, astfel încât activitatea Prefecturii să continue fără sincope.