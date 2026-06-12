Primarul PSD Vasile Rîmbu anunță că a obținut de la Guvern, cu sprijinul PNL Suceava, deblocarea a 65 de posturi pentru TPL Suceava

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Primarul Municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, a anunțat vineri că Guvernul României a aprobat cele două memorandumuri depuse de Primărie privind activitatea Societății de Transport Public Local și ACET SA.

Prin aceste documente, municipalitatea a solicitat deblocarea a 65 de posturi, necesare pentru a asigura funcționarea la capacitate maximă a transportului metropolitan, precum și creșterea veniturilor angajaților.

„ În urma mai multor discuții purtate cu prim-ministrul României, domnul Ilie Bolojan, alături de doamna secretar de stat Angelica Fădor și domnul deputat Ioan Bălan, am reușit să deblocăm o situație extrem de importantă pentru Suceava. Doresc să le mulțumesc tuturor pentru sprijinul acordat. Am primit, de asemenea, promisiunea domnului Bolojan că, la prima cursă realizată cu noii angajați, acesta va fi unul dintre pasageri”, a declarat primarul Vasile Rîmbu.

„Astăzi, de Ziua Transportului Local, domnul Ilie Bolojan a oferit sucevenilor un cadou extrem de dorit și apreciat”, a subliniat edilul-șef.

În aceeași ședință de Guvern a fost aprobat și memorandumul privind suplimentarea angajărilor la ACET Suceava.

„Am speranța că lucrurile se îndreaptă într-o direcție bună pentru noi, motiv pentru care reafirm faptul că rămân dedicat planului de dezvoltare a municipiului Suceava”, a concluzionat primarul Vasile Rîmbu.