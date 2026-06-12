Razie amplă în zona Pătrăuți – Dărmănești – Todirești – Comănești: un suspect reținut și zeci de sancțiuni aplicate

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Poliția Municipiului Suceava a organizat miercuri, 10 iunie 2026, o acțiune cu efective sporite de tip razie pe raza comunelor Pătrăuți, Dărmănești, Todirești și Comănești, pentru creșterea gradului de siguranță publică, prevenirea infracționalității și protejarea minorilor.

La acțiune au participat 64 de cadre (polițiști din ordine publică, investigații criminale, rutier, economic, siguranță școlară și grupă canină), sprijiniți de jandarmi și reprezentanți ai Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava, ai Primăriei Pătrăuți și ai DELGAZ GRID S.A.

Principalele rezultate:

Un suspect reținut – pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere, în stare de recidivă;

– pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere, în stare de recidivă; 73 de sancțiuni contravenționale aplicate, în valoare totală de 79.842,5 lei ;

aplicate, în valoare totală de ; 264 persoane legitimate ;

; 140 autovehicule verificate ;

; 57 testări cu etilotest (2 pozitive);

cu etilotest (2 pozitive); 3 permise de conducere reținute (2 pentru alcool, 1 pentru viteză excesivă);

(2 pentru alcool, 1 pentru viteză excesivă); 4 certificate de înmatriculare reținute.

Au fost desfășurate 12 activități educative în școli și grădinițe pe teme de educație rutieră și prevenire a bullying-ului, la care au participat 495 de elevi și cadre didactice.

De asemenea, au fost efectuate vizite la 12 familii cu 32 de minori, fiind luate în monitorizare două familii pentru prevenirea abandonului școlar. Au fost verificate și 73 de imobile pentru prevenirea furturilor de energie electrică.

Acțiunea a avut un puternic caracter preventiv și a demonstrat o bună colaborare interinstituțională. Poliția Municipiului Suceava va continua astfel de razii în zonele rurale pentru menținerea unui climat optim de ordine și siguranță publică.