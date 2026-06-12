Autoturism în care se aflau 40.000 de țigarete de contrabandă, depistat de polițiștii rutieri pe varianta ocolitoare a municipiului Suceava

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Polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Suceava au depistat joi, 11 iunie 2026, o cantitate semnificativă de țigarete de contrabandă.

În jurul orei 8:15, în timp ce efectuau activități de supraveghere și control al traficului rutier pe DN2 (Suceava-Siret), la intersecția cu VO2P, polițiștii au oprit un autoturism Volkswagen Touran de culoare neagră care circula dinspre Siret către Suceava.

La volan a fost identificat un bărbat de 36 de ani, din orașul Vicovu de Sus. În portbagajul autoturismului au fost descoperite 40.000 de țigarete de mărcile Marble, Kent și Marlboro Experience.

Suspectul, autoturismul și întreaga cantitate de țigarete au fost preluate de lucrătorii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Suceava pentru continuarea cercetărilor.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă.

Acțiunea se înscrie în eforturile constante ale poliției sucevene de combatere a traficului ilicit cu produse accizabile, în special pe filiera frontierei de nord.