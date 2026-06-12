Asociația Română a Băncior respinge acuzațiile Consiliului Concurenței: Clienții băncilor cu credite ancorate în ROBOR sunt instigați prin inducerea de speranțe false. Asistăm din nou siderați la o decizie abuzivă și injustă care îndepărtează investitorii

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Asociația Română a Băncilor (ARB) a calificat drept abuzivă, nefondată și injustă decizia Consiliului Concurenței privind pretinsa manipulare a ROBOR și a anunțat că băncile vor utiliza toate căile legale de atac pentru a o anula.

Într-un comunicat de presă, ARB susține că acuzațiile aduse afectează pe nedrept reputația întregului sistem bancar și induc clienților cu credite ancorate la ROBOR speranțe false, instigându-i la acțiuni judiciare colective.

„Băncile nu sunt vinovate și vor utiliza toate căile legale de atac pentru a anula această decizie abuzivă”, se arată în poziția oficială a asociației.

Principalele solicitări ale ARB către Consiliul Concurenței:

Prezentarea clară a reglementărilor și a prevederilor legale pretins încălcate;

Detalierea mecanismelor prin care s-ar fi produs distorsionarea pieței;

Explicații concrete privind discuțiile dintre bancheri invocate ca „incriminatoare”.

Asociația atrage atenția că ROBOR reprezintă un indice esențial pentru transmisia politicii monetare și că orice intervenție externă poate afecta autonomia Băncii Naționale a României în îndeplinirea mandatului său.

„Această decizie fără precedent la adresa unei părți din infrastructura critică națională reprezintă un abuz excesiv și repetitiv, construit pe o interpretare contestabilă a unor mecanisme esențiale de funcționare ale sectorului bancar”, precizează ARB.

Asociația subliniază că sectorul bancar românesc funcționează într-un cadru strict reglementat și supravegheat, iar simplificările excesive și comunicarea cu tentă populistă riscă să distorsioneze grav percepția publică și să afecteze stabilitatea financiară, finanțarea economiei și atragerea de investitori.

„Nu este pentru prima dată când sectorul bancar este supus unor acuzații puternic mediatizate. În cazul ANPC privind modul de calcul al ratelor, multe sancțiuni au fost ulterior infirmate de instanțe”, reamintește ARB.

Asociația Română a Băncilor reafirmă angajamentul sectorului bancar față de concurența loială, transparență și respectarea reglementărilor, subliniind rolul critic al băncilor în susținerea dezvoltării economice și a bunăstării populației.