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Acasă Campulung Moldovenesc Incendiu la o locuință din Câmpulung Moldovenesc de la un laptop: pagube...

Incendiu la o locuință din Câmpulung Moldovenesc de la un laptop: pagube estimate la 10.000 lei


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Un incendiu a izbucnit joi, 11 iunie 2026, în jurul orei 16:00, la o casă situată pe strada Calea Bucovinei din municipiul Câmpulung Moldovenesc.

Pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Câmpulung Moldovenesc au intervenit cu două autospeciale de stingere și au localizat rapid focarul în interiorul unei anexe a imobilului.

În incendiu au ars un dispozitiv electronic (laptop) și câteva piese de mobilier aflate în imediata apropiere. Incendiul a fost stins înainte de a se extinde la restul clădirii.

Pagubele cauzate au fost evaluate la aproximativ 10.000 lei.

Nu au fost înregistrate victime omenești, însă proprietara imobilului a suferit un atac de panică și a fost transportată la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Din primele verificări efectuate de pompieri, cauza probabilă a incendiului a fost efectul termic al curentului electric.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere din culpă.


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