Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților respinge acuzațiile aduse preotului Oprea George-Daniel

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Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a transmis un comunicat oficial prin care face precizări în legătură cu acuzațiile apărute în spațiul public privind pe părintele Oprea George-Daniel, actualmente preot paroh la Parohia Liteni, Protopopiatul Fălticeni.

În urma sesizării, Arhiepiscopia a solicitat lămuriri de la Arhiepiscopia Tomisului, eparhia în care preotul a slujit anterior la Parohia Fântânele, Protoieria I Constanța.

Răspunsul primit de la Arhiepiscopia Tomisului semnat de chiriarh este categoric:

„Din cei 11 așa-ziși reclamanți, 7 nu sunt locuitori ai comunei Fântânele, iar ceilalți 4 au declarat în scris că nu au nicio implicare în această situație și că numele lor au fost trecute abuziv pe acea listă, fără acordul lor.”

Această realitate este confirmată și de primarul localității Fântânele, precum și de preotul pensionar care l-a avut coslujitor pe părintele Oprea George-Daniel timp de mai mulți ani.

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților califică învinuirile aduse preotului drept neîntemeiate și nereale și îndeamnă la păstrarea păcii și a bunei-cuviințe în comunitate.

„Rugăm credincioșii să nu lase ca viața parohiei să fie tulburată de suspiciuni și să caute, cu răbdare și discernământ, adevărul spre binele Bisericii și folosul sufletesc al comunității”, se precizează în comunicatul Biroului de presă al Arhiepiscopiei.