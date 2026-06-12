Accident la Liteni: Un tractorist a acroșat cu prășitoarea un bărbat care ținea în brațe o fetiță de 1 an și 6 luni

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Un accident rutier neobișnuit s-a produs joi, 11 iunie 2026, în satul Corni, orașul Liteni.
Potrivit datelor din anchetă, un bărbat de 50 de ani, care conducea un tractor agricol marca Fendt cu o prășitoare atașată în spate, a efectuat un viraj la stânga pentru a ocoli un autoturism parcat. Nu s-a asigurat corespunzător și a acroșat cu prășitoarea oglinda retrovizoare a mașinii, iar apoi a lovit un pieton de 58 de ani care se afla pe acostament, ținând în brațe pe nepoata sa în vârstă de 1 an și 6 luni.
În urma impactului, atât bărbatul cât și fata au suferit leziuni ușoare și au fost transportați cu ambulanța la Spitalul Clinic de Urgență Suceava.
Bărbatul a fost diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral ușor și contuzie toraco-abdominală, iar fetița cu plagă superficială – ambii răniți ușor.
Conducătorul tractorului și pietonul au fost testați cu etilotestul, rezultatele fiind negative.
Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.
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