Doi tineri reținuți după o agresiune violentă în parcarea unei discoteci din Fălticeni

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Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Fălticeni au identificat și reținut doi suspecți implicați într-un caz de agresiune petrecut în noaptea de 6 iunie 2026.

Este vorba despre un minor și un tânăr, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe (două fapte), distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Potrivit cercetărilor, în jurul orei 04:00, în parcarea discotecii numită popular „La Debarcader” din Fălticeni, cei doi, împreună cu alte persoane încă neidentificate, au agresat fizic doi tineri (un minor și un adult), lovindu-i cu pumnii și picioarele. Una dintre victime a suferit leziuni care au necesitat 3-4 zile de îngrijiri medicale. Totodată, au deteriorat caroseria unui autoturism Volvo aparținând uneia dintre persoanele vătămate.

La data de 11 iunie 2026, procurorul a dispus reținerea pentru 24 de ore a celor doi suspecți. Aceștia au fost introduși în Centrul de Reținere și Arest Preventiv al IPJ Suceava.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni, polițiștii urmând să stabilească implicarea tuturor persoanelor participante la incident.