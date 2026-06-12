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Accident la Vama: O femeie fără permis s-a răsturat cu mașina în albia unui pârâu. În mașină se mai afla fiul ei minor


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Un accident rutier neobișnuit s-a produs joi, 11 iunie 2026, pe Drumul Forestier Dobra, pe raza comunei Vama.

O femeie de 40 de ani, care nu deține permis de conducere, s-a urcat la volanul autoturismului Skoda care fusese până atunci condus de soțul ei și care era parcat pe marginea drumului, intenționând să îl întoarcă. În autoturism se afla ca pasager fiul ei minor, în vârstă de 17 ani.

În timpul manevrei de întoarcere, femeia a confundat pedala de ambreiaj cu cea de accelerație, a accelerat brusc, a pierdut controlul direcției de mers și s-a răsturnat cu autoturismul în albia pârâului Dobra.

Cei doi ocupanți au fost extrași din vehicul de către soțul femeii. Au fost preluați de echipajele medicale sosite la fața locului și transportați la spital. Femeia a suferit traumatisme ușoare și a fost transferată la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava pentru investigații suplimentare, iar minorul a fost diagnosticat cu contuzie la mâna dreaptă.

Testul alcoolscopic efectuat conducătoarei auto a fost negativ.

Polițiștii Secției 14 Poliție Rurală Vama au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.


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