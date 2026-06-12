Bărbat din Suceava, arestat preventiv pentru 30 de zile după o înșelătorie de aproape 7.000 de euro prin metoda „accidentul”

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Polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Ipotești au reușit identificarea și reținerea unui bărbat bănuit de complicitate la înșelăciune, după ce o femeie din Suceava a fost păgubită cu 6.000 de euro și 4.500 de lei.

La data de 1 iunie 2026, femeia a sesizat poliția că a fost contactată telefonic de persoane care s-au prezentat drept rude ale sale aflate într-un accident grav și i-au cerut urgent bani pentru a acoperi cheltuielile medicale.

În urma investigațiilor ample, polițiștii au probat activitatea infracțională a unui bărbat din municipiul Suceava.

La data de 11 iunie 2026, au fost efectuate percheziții domiciliare și a fost pus în executare un mandat de aducere. După audierea în calitate de suspect, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior a fost prezentat judecătorului de drepturi și libertăți.

Judecătorul a dispus arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de înșelăciune și a unei infracțiuni de complicitate la înșelăciune, fapte prevăzute și pedepsite de Codul Penal.

Polițiștii recomandă cetățenilor să fie extrem de vigilenți și să nu dea curs unor astfel de solicitări telefonice suspecte, verificând întotdeauna informațiile prin contact direct cu persoanele respective.