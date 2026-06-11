Pompierii suceveni au avut o singură intervenție până la ora 21:00 după avertizările de vreme severă

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Până la ora 21:00, pompierii militari din cadrul ISU „Bucovina” Suceava au fost solicitați la o singură intervenție în urma fenomenelor meteo periculoase prognozate pentru județ.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, intervenția a avut loc în localitatea Gulia, orașul Dolhasca, unde s-a acționat pentru evacuarea apei dintr-o locuință situată într-o zonă predispusă la inundații în urma ploilor torențiale.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Suceava, nu au fost înregistrate alte solicitări semnificative până în acest moment, ceea ce indică faptul că, deși avertizările meteo (inclusiv Cod Roșu în anumite zone) au fost severe, efectele au fost limitate în majoritatea localităților județului.

Echipajele de intervenție rămân mobilizate și în stare de alertă maximă, gata să acționeze în orice moment pentru protejarea vieții și a bunurilor cetățenilor.