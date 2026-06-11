Festivitate emoționantă la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava: Promoția 2026 a absolvit ciclul gimnazial

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Festivitatea de absolvire a ciclului gimnazial pentru cei 58 de elevi ai claselor a VIII-a de la Colegiului Național ”Ștefan cel Mare” Suceava, desfășurată, joi, într-o atmosferă de sărbătoare la Auditoriumul ”Joseph Schmidt” al Universității sucevene, a reunit conducerea colegiului, profesorii diriginți, cadre didactice, părinți, frați și bunici.

Directorul Colegiului Național ”Ștefan cel Mare” Suceava, profesorul Dan Popescu, a subliniat în discursul său că anii de gimnaziu au reprezentat nu doar acumularea de conținuturi ale disciplinelor de studiu, ci și o ”perioadă a descoperirilor de sine, a prieteniilor care vor dăinui, a depășirii propriilor limite”.

”Dragi ştefanişti juniori, pășiți în aceste zile cu mândrie și emoție în istoria unei școli căreia – cum spunea ilustrul gânditor Goethe – nu trebuie să-i inventăm trecutul, ci să il asumăm și să sporim reputația instituţională. Da, școala voastră nu este doar o clădire monument cu o arhitectură impunătoare, ci un ethos al valorilor și al excelenței ștefaniste.

Cei patru ani de gimnaziu au însemnat mult mai mult decât acumularea de conținuturi ale obiectelor de studiu. Au reprezentat o perioadă a descoperirilor de sine, a prieteniilor care vor dăinui, a depășirii propriilor limite. Ați învățat aici nu doar carte, ci și ce înseamnă onoarea, perseverența și respectul pentru o instituție care onorează și ne inspiră să fim mereu cei mai buni”, a spus Popescu.

El a transmis felicitări cadrelor didactice ale colegiului pentru profesionalism și pentru modul în care au reușit să îi ajute pe elevi să-și întărească încrederea în forțele proprii.

”Mă alătur vouă în gestul de a transmite felicitări profesorilor pentru profesionalism și pentru insuflarea încrederii în devenirea fiecărui discipol. Mulţumim doamnelor diriginte, veritabile arhitecte de suflete, pentru contribuții didactice esențiale, dar și pentru impactul la modelarea caracterelor. Parteneriatul cu familiile ştefaniste a influenţat decisiv şi succesul Promoției 2026.

Până la etapa maturității în care preocuparea esențială va viza cariera, urmează o nouă aventură a cunoașterii – anii de liceu cu provocările specifice privind motivația perfecționării. Mărturisim că ne dorim să vă avem parteneri și în următorii patru ani.

Trăim vremuri complicate cu diverse crize care ne pot pune ușor în postura de …pacienți, dar, nu uitați, sunteți deja ștefaniști cu resurse autentice de reziliență!

Priviți spre viitor cu curaj, fiți curioși și urmați-vă visurile cu încredere! Albert Einstein spunea că unde există dorință, există și un drum! Aveţi potenţial, dar şi multiple oportunităţi de a găsi calea triumfului!

Şi nu uitaţi: blazonul sau sigla colegiului folosește nu întâmplator albastrul, culoarea Voronețului, ctitoria patronului nostru spiritual, care este și culoarea minții și a puterii de concentrare.

Vă doresc mult succes la intrarea în viața de licean și un viitor strălucit!”, a mai spus directorul Colegiului Național ”Ștefan cel Mare” Suceava, Dan Popescu.

În cadrul ceremoniei a fost prezentat un film care surprinde unele dintre cele mai frumoase momente trăite de elevii celor două clase pe parcursul anilor de gimnaziu, iar profesorii diriginți Raluca Crisantha Alexa și Camelia-Maria Maftei au înmânat diplomele de absolvire și au acordat premiile elevilor cu rezultate foarte bune la învățătură în anul școlar 2025-2026.

Liderii Promoției 2026 a absolvenților claselor a VIII-a de la Colegiul Național ”Ștefan cel Mare” Suceava care au încheiat cursurile gimnaziale cu media 10 sunt: Andrei Bâlbă, clasa a VIII-a B, Maya Hueanu-Airinei, clasa a VIII-a A, Teodora Maria Pîțu, clasa a VIII-a B, Alexandru Mihail Popescu, clasa a VIII-a A și Tudor Andrei Spînu, clasa a VIII-a A.

La festivitatea de absolvire a avut loc și predarea ”cheii succesului” elevilor claselor a VII- a din colegiul sucevean.