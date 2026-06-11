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Echipa de robotică „Royal Engineers” a CN „Ștefan cel Mare” Suceava, binecuvântată de IPS Calinic înainte de competiția internațională din SUA


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Membrii echipei de robotică „Royal Engineers” din cadrul Colegiului Național „Ștefan cel Mare” Suceava, care vor participa în perioada 18-21 iunie 2026 la competiția internațională Michiana Premier Event din South Bend, Indiana (SUA), au fost primiți joi, 11 iunie, la Centrul Eparhial Suceava.

Tinerii au fost întâmpinați de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, în prezența părintelui Andrei Mocanu, consilier eparhial în cadrul Sectorului Social-Filantropic.

Chiriarhul locului le-a adresat cuvinte de încurajare și apreciere, evidențiind seriozitatea, perseverența și rezultatele remarcabile obținute de elevi în domeniul roboticii, precum și implicarea lor activă în proiecte educaționale și comunitare.

Totodată, Înaltpreasfinția Sa i-a binecuvântat înaintea călătoriei peste ocean și le-a dăruit fiecăruia câte o carte de rugăciuni, ca simbol al sprijinului și al purtării de grijă a Bisericii pentru tinerii talentați care își valorifică darurile spre binele lor și al comunității.

Echipa suceveană va reprezenta România la una dintre cele mai prestigioase competiții internaționale de robotică educațională, alături de echipe din întreaga lume. Participarea constituie o oportunitate deosebită pentru acești elevi de a-și demonstra competențele tehnice, creativitatea și spiritul de echipă la cel mai înalt nivel.

Reamintim că pentru participarea la competiția din Statele Unite costurile totale se ridică la aproximativ 100.000 de lei, sumă dificil de acoperit doar din resursele elevilor și ale familiilor lor, iar în acest context, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, prin purtarea de grijă a Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, a răspuns prompt solicitării echipei, oferindu-le sprijin financiar și încurajare morală.


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