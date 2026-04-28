Gheorghe Șoldan anunță un nou proiect de modernizare la Aeroportul Suceava: sistem modern de balizaj și ghidaj pentru aeronave

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat, marți, demararea unui nou proiect de dezvoltare a Aeroportului „Ștefan cel Mare” Suceava, care vizează implementarea unui sistem modern de balizaj pe platforma de îmbarcare-debarcare a aeronavelor.

Proiectul prevede iluminarea completă a platformei și echiparea acesteia cu un sistem de ghidare la sol pentru aeronave. Astfel, se va asigura o vizibilitate superioară, o orientare precisă și desfășurarea operațiunilor aeroportuare în condiții de maximă siguranță, inclusiv pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă.

Platforma actuală a fost pusă în funcțiune în 2015, într-un moment în care traficul aerian era semnificativ mai mic și nu includea sistem de balizaj luminos. În prezent, aeroportul operează la un alt nivel, iar odată cu finalizarea viitorului terminal de pasageri de 11.000 mp – de aproape patru ori mai mare decât terminalele existente – se estimează o creștere substanțială a traficului.

„Am dat startul unui nou proiect pentru dezvoltarea aeroportului de la Salcea: implementarea unui sistem modern de balizaj pe platforma de îmbarcare și debarcare a aeronavelor. Platforma va fi iluminată și complet echipată pentru ghidarea aeronavelor la sol”, a declarat Gheorghe Șoldan.

Pe lângă sistemul de balizaj luminos, proiectul include și implementarea unui sistem automat de ghidaj de tip VDGS (Visual Docking Guidance System).

Acesta oferă pilotului indicații vizuale precise pentru alinierea și oprirea exactă a aeronavei la poziția de parcare, crescând astfel siguranța și eficiența manevrelor la sol.

Lucrările urmează să fie finalizate în termen de trei luni.

Această investiție reprezintă un pas important în modernizarea infrastructurii aeroportuare sucevene, contribuind la creșterea capacității operaționale și la atragerea de noi curse și pasageri.