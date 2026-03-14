O nouă zi de succes pentru promovarea Bucovinei la Salonul Mondial de Turism de la Paris

Standul dedicat destinației Bucovina continuă să atragă un număr impresionant de vizitatori în cadrul Salonului Mondial de Turism (Salon Mondial du Tourisme), desfășurat la Paris Expo Porte de Versailles în perioada 12-15 martie 2026.

Evenimentul, unul dintre cele mai importante târguri internaționale de profil, reunește peste 200 de expozanți și sute de destinații din întreaga lume, iar prezența județului Suceava se remarcă prin interesul constant manifestat față de oferta turistică a regiunii. Vizitatorii standului Bucovinei au ocazia să descopere patrimoniul cultural impresionant, tradițiile autentice, gastronomia locală și peisajele naturale de excepție ale zonei.

Printre personalitățile care au vizitat standul în ultimele zile s-au numărat Irineu Darău, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Ioana Bivolaru, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al României în Republica Franceză, precum și Ecaterina-Maria Constantinescu, consulul general al României la Paris. Aceștia au apreciat modul profesionist în care sunt prezentate tradițiile și atracțiile turistice ale Bucovinei, subliniind potențialul regiunii pe piața internațională.

În cadrul salonului, delegația județului Suceava, condusă de vicepreședintele Consiliului Județean, Nicolae Robu, desfășoară întâlniri de afaceri cu profesioniști din industria turismului, tour-operatori și reprezentanți ai agențiilor de turism internaționale. Obiectivul principal îl reprezintă creșterea vizibilității destinației Bucovina, atragerea de noi turiști și stabilirea de parteneriate solide pentru dezvoltarea turismului în județul Suceava.

Unul dintre materialele de promovare oferite vizitatorilor este Pașaportul Turistic al Bucovinei, un ghid atractiv care invită la explorarea principalelor obiective: mănăstirile pictate din patrimoniul UNESCO, satele tradiționale, meșteșugurile locale, gastronomia specifică și traseele prin natura sălbatică a regiunii.

Vicepreședintele Nicolae Robu a declarat: „Participarea județului Suceava la Salonul Mondial de Turism de la Paris reprezintă o oportunitate valoroasă de a promova Bucovina în fața unui public internațional diversificat. Interesul manifestat de vizitatori ne confirmă faptul că regiunea noastră rămâne o destinație care trezește curiozitate și care merită descoperită pe deplin.”

Promovarea continuă până duminică, 15 martie, când târgul își încheie porțile, urmând ca delegația să evalueze rezultatele concrete obținute în termeni de contacte și perspective de colaborare.