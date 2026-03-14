Bărbat de 64 de ani, rănit grav după ce un tub de beton i-a căzut în groapă în propria grădină din Rădășeni

Polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Rurală Mălini au fost sesizați vineri, 13 martie 2026, în jurul orei 12:45, prin SNUAU 112, cu privire la un accident domestic produs în comuna Rădășeni.

Un bărbat de 64 de ani din municipiul Suceava se afla în grădina casei sale și încerca să introducă singur un tub din beton (folosit la construcția fântânilor) într-o groapă pe care o săpase anterior, cu scopul de a-l folosi ca bazin de colectare a apei de ploaie. Datorită greutății tubului și lipsei echipamentelor de manevrare, acesta s-a deplasat brusc și l-a prins pe bărbat între tub și peretele gropii.

Victima a reușit să iasă singură din groapă și l-a anunțat pe fratele său, care a apelat imediat la 112. Un echipaj de ambulanță a acordat îngrijiri medicale la fața locului, iar bărbatul – conștient și cooperant pe toată durata intervenției – a fost transportat la Spitalul Municipal Fălticeni.

După examinarea medicală, i s-a stabilit diagnosticul preliminar de „traumatism de bazin prin strivire și suspiciune de fractură a coccisului”.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de „vătămare corporală din culpă”, faptă prevăzută și pedepsită de art. 196 alin. (1) din Codul Penal. Cercetările sunt continuate de polițiștii din Mălini.