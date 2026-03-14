Detaliile accidentului cu un rănit dintre Dornești și Frătăuții Vechi: Șoferul din spate nu a păstrat distanța și a lovit un alt autoturism

Polițiștii Serviciului Rutier Suceava anchetează un accident rutier produs vineri, 13 martie 2026, în jurul orei 13:00, pe drumul național CRD, în zona cuprinsă între sensul giratoriu spre comuna Dornești și sensul giratoriu spre comuna Frătăuții Vechi.

Un bărbat de 30 de ani din comuna Zvoriștea, care conducea un autoturism marca Volkswagen, circula dinspre sensul giratoriu Dornești spre sensul giratoriu Frătăuții Vechi. În fața sa se afla un alt autoturism marca Dacia, condus de un bărbat de 28 de ani din comuna Frătăuții Vechi. La un moment dat, șoferul Daciei a frânat pentru a evita un obstacol, moment în care conducătorul Volkswagen-ului nu a păstrat o distanță suficientă de siguranță și a provocat coliziunea.

În urma impactului, ambele autoturisme au fost avariate, iar șoferul Daciei a suferit vătămări corporale. Acesta a fost transportat la Spitalul Municipal Rădăuți, unde i s-a stabilit diagnosticul preliminar de „contuzie toracică”, fiind rănit ușor.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ (0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat). Niciunul nu a solicitat recoltarea de mostre biologice de sânge.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de „vătămare corporală din culpă”, faptă prevăzută și pedepsită de art. 196 alin. 2 raportat la art. 194 alin. 1 lit. b din Codul Penal.