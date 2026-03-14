Bărbat prins în flagrant după ce a tăiat cablul de securitate și a încercat să fure un telefon din magazinul DIGI Suceava

Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată vineri, 13 martie 2026, în jurul orei 11:30, prin SNUAU 112, de către o angajată de 39 de ani din comuna Ipotești, care a observat un bărbat încercând să sustragă un telefon din magazinul DIGI de pe strada Ciprian Porumbescu din municipiul Suceava.

O patrulă din cadrul Biroului de Ordine Publică s-a deplasat imediat la fața locului și a identificat un bărbat de 41 de ani, fără forme legale de locuință în Suceava, care a pătruns în incinta magazinului și, folosind un clește de grădină, a tăiat cablul de securitate de la un telefon marca XIAOMI 15T cu carcasă neagră, expus spre vânzare.

Bărbatul a fost prins în flagrant. La întrebările polițiștilor, acesta a declarat că acțiunea sa a fost motivată de nemulțumiri personale față de societatea RCS RDS.

În cauză a fost întocmit proces-verbal de constatare a infracțiunii flagrante pentru săvârșirea infracțiunii de „furt”, faptă prevăzută și pedepsită de art. 229 din Codul Penal. Cercetările sunt continuate de lucrătorii Poliției Municipiului Suceava.

Deoarece bărbatul manifesta o stare de agitație puternică, a fost solicitat un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava, care l-a transportat la Secția de Psihiatrie Burdujeni pentru evaluare și internare.