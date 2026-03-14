Acțiune amplă a Poliției în comuna Șcheia: 158 de sancțiuni, un șofer arestat pentru conducere fără permis și un altul depistat băut la volan

Poliția Municipiului Suceava a organizat joi, 12 martie 2026, o acțiune cu efective mărite pe raza comunei Șcheia, cu scopul de a asigura un climat optim de siguranță publică, prevenirea abandonului școlar, delicvenței juvenile, violenței domestice, furturilor de energie electrică și a accidentelor rutiere.

În dispozitiv au fost angrenați 57 de polițiști din cadrul Poliției Municipiului Suceava și structurilor subordonate, sprijiniți de lucrători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale și Grupei Canine din IPJ Suceava, ai Inspectoratului Județean de Jandarmi, ai Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava și ai DELGAZ GRID S.A. Suceava – un total de 67 de forțe.

Acțiunea s-a concentrat în satul Șcheia (inclusiv cătunul de romi) și pe principalele artere de circulație, cu accent pe creșterea vizibilității polițienești în stradă.

Rezultate principale:

1 infracțiune constatată în flagrant: conducere sub influența alcoolului

1 suspect reținut: conducere a unui vehicul fără permis de conducere

158 de sancțiuni contravenționale aplicate, în valoare totală de 39.950 lei (151 la Codul Rutier și 7 la OUG 97/2005 privind evidența populației)

796 de persoane legitimate

567 de autovehicule verificate

129 de teste cu etilometrul

2 permise de conducere și 13 certificate de înmatriculare reținute

Exemple semnificative:

La Școala Gimnazială „Dimitrie Păcurariu” Șcheia au avut loc 6 activități educative pe teme de educație rutieră și prevenirea bullying-ului.

Împreună cu reprezentanții Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului au fost verificate 22 de familii (52 de minori). Două familii au intrat în monitorizare, iar părinților li s-au explicat consecințele penale ale împiedicării accesului la învățământul obligatoriu (art. 380 Cod penal).

Echipele DELGAZ GRID au verificat 56 de imobile: 2 au fost debranșate (unul pentru contract reziliat, altul pentru neplata facturilor), iar la 12 imobile au fost eliminate instalații improvizate.

Un bărbat din satul Mihoveni a fost depistat conducând un autoturism IVECO Daily cu o alcoolemie de 0,56 mg/l alcool pur în aerul expirat. Cercetările continuă pentru infracțiunea de conducere sub influența băuturilor alcoolice.

Tot în cadrul acțiunii, polițiștii Biroului Rutier au finalizat probatoriul în dosarul șoferului care nu a oprit la semnalele poliției pe 9 martie (și anterior pe 21 februarie). Acesta a fost reținut pentru 24 de ore pentru două infracțiuni de conducere a unui vehicul fără permis de conducere și urmează să fie prezentat Judecătoriei Suceava cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Acțiunea face parte din strategia Poliției Municipiului Suceava de prevenire a infracționalității și creștere a siguranței publice în zonele cu risc.