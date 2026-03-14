Regiunea Nord-Est își promovează potențialul investițional la MIPIM Cannes: Reprezentant al județului Suceava prezent la cel mai mare târg imobiliar din lume

O delegație din Regiunea Nord-Est a participat în perioada 9-13 martie 2026 la MIPIM – The Global Urban Festival, cel mai important eveniment internațional dedicat pieței imobiliare, dezvoltării urbane și investițiilor, desfășurat la Cannes, Franța.

Echipa regiunii a fost condusă de Vasile Asandei, Director General al Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, alături de Costel Alexe, Președintele Consiliului Județean Iași, Cezar Ioja, Administrator public al județului Suceava, și investitori privați. Participarea a avut loc în Pavilionul României, organizat de Asociația Investitorilor de Real Estate din România (AREI) în parteneriat cu ASAP Communications, sub tema „Romania: Building on Heritage, Investing in the Future”.

Reprezentanții Regiunii Nord-Est au susținut întâlniri de lucru, sesiuni de networking și dezbateri cu investitori, dezvoltatori și experți internaționali, promovând proiectele strategice și avantajele competitive ale regiunii: poziția strategică la frontiera estică a UE, resurse umane calificate, mediul universitar puternic și costuri competitive.

În cadrul sesiunii „Romania’s Business & Investment Potential – Public Policy Meets Private Capital”, Vasile Asandei a subliniat necesitatea adaptării mecanismelor de finanțare la nevoile actuale ale mediului privat.

„Participarea la MIPIM, cel mai mare târg de investiții din Europa, reprezintă o investiție în viitorul regiunii noastre. Am fost prezenți la Standul României cu o delegație consistentă din Regiunea Nord-Est. Dacă ne dorim investiții și vrem să dialogăm direct cu cei care investesc la nivel global, trebuie să fim prezenți în astfel de locuri, să ne facem cunoscută oferta, să creăm contacte și să devenim vizibili. Ne-am bucurat să avem alături reprezentanți ai administrației locale, ai administrației publice centrale, dar și ai mediului privat – dovadă că există o dorință reală de a construi împreună dezvoltarea economică a regiunii”, a declarat Vasile Asandei.

Prin prezența la MIPIM 2026, Regiunea Nord-Est își consolidează vizibilitatea pe harta investițiilor internaționale și continuă demersurile de atragere a capitalului străin, valorificând patrimoniul cultural, potențialul economic și oportunitățile de dezvoltare sustenabilă.