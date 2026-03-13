Înscrieri deschise pentru Concursul Național de Poezie Religioasă Tânără „Light of Life” – Ediția a IV-a, Suceava 2026

Suceava se pregătește să găzduiască, în perioada 20-21 mai 2026, cea de-a patra ediție a Concursului Național de Poezie Religioasă Tânără „Light of Life”. Evenimentul este organizat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, și este dedicat memoriei ieromonahului Nectarie Chiriță, fost egumen al Schitului Cărbuna (Vânători-Neamț), versificator și cântăreț bisericesc, care a trecut la cele veșnice la doar 26 de ani.

Concursul este inițiat și coordonat de un parteneriat format din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților – Parohia „Nașterea Maicii Domnului”, Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, Casa de Poezie Light of ink și Fundația „In Memoriam”. Printre parteneri se numără Centrul Cultural Bucovina, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, EduMax – Centru de Dezvoltare Personală și Profesională, Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” din Suceava, Schitul Cărbuna și Mănăstirea Dragomirna.

Cine poate participa? La concurs sunt așteptați tineri cu cetățenie română (indiferent de etnie, sex sau religie), cu vârsta de maximum 26 de ani, care nu au publicat un volum individual de poezie. Sunt excluși laureații edițiilor anterioare (2023, 2024, 2025). Fiecare participant trebuie să trimită cinci poezii cu tematică religioasă, sub un motto unic (fără alte indicii de identitate), respectând originalitatea și diversitatea stilistică modernă/contemporană. Textele trebuie scrise în limba română, cu diacritice, în format Word (.doc/.docx), font Times New Roman 12, spațiere 1,5.

Modalitatea de înscriere Participanții vor trimite două documente separate (ambele purtând același motto):

Un fișier cu cele 5 poezii;

Un fișier cu datele personale (nume, prenume, vârstă, adresă, telefon, e-mail).

Materialele se transmit electronic la adresa [email protected], cu subiectul: Concursul Național de Poezie Religioasă Tânără “Light of Life”.

Calendarul concursului

23 februarie – 3 mai 2026 : înscrieri și primire lucrări

: înscrieri și primire lucrări 4 – 14 mai 2026 : jurizare

: jurizare 15 mai 2026 : anunțarea câștigătorilor

: anunțarea câștigătorilor 20-21 mai 2026: festivitatea de premiere la Suceava

Juriul este format din șapte membri de marcă ai vieții literare și culturale:

Adrian Alui Gheorghe (președinte)

Daniela Ceredeev, Daniela Șontică, Dumitru Crudu, Emil Munteanu, Vlad Sibechi (membri)

Gheorghe Cîrstian (secretar și inițiator al proiectului)

Premiile puse în joc

Marele Premiu Light of Life – 1.500 lei

– 1.500 lei Premiul I – 1.000 lei

– 1.000 lei Premiul al II-lea – 750 lei

– 750 lei Premiul al III-lea – 500 lei

– 500 lei Premiul special „Ieromonah Nectarie Chiriță” – 750 lei

– 750 lei Premiul special pentru un autor din Bucovina – 500 lei

Pentru informații suplimentare și clarificări, cei interesați pot contacta secretarul concursului, Gheorghe Cîrstian, la telefon 0744 611 757 sau pe e-mail: [email protected] / [email protected].

Concursul „Light of Life” continuă să ofere tinerilor poeți o platformă valoroasă de afirmare în spațiul literar religios contemporan, promovând creația poetică inspirată din credință și spiritualitate. Înscrierile sunt deja deschise – termen limită: 3 mai 2026!