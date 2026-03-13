România are cel mai mare preț al motorinei raportat la puterea de cumpărare din UE: 2,14 euro/litru, avertizează AEI



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



România ocupă primul loc în Uniunea Europeană la prețul motorinei ajustat după puterea de cumpărare, cu 2,14 euro pe litru, și locul al doilea la benzină (2,04 euro/litru), potrivit datelor centralizate de Asociația Energia Inteligentă (AEI) pe baza informațiilor Eurostat și tolls.eu la data de 13 martie 2026.

De la începutul anului, motorina s-a scumpit deja cu aproximativ 15% la pompă, iar tendința internațională anunță creșteri suplimentare. Pe bursele globale, cotațiile motorinei au urcat cu 96%, iar cele ale produselor rafinate cu 64%. Aceste diferențe se vor transfera inevitabil în prețurile de la stațiile din România în următoarele săptămâni, arată analiza AEI.

„Când motorina se scumpește, statul tace”, subliniază Dumitru Chișăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă. El atrage atenția că, în lipsa unor măsuri concrete – reducere temporară a accizelor, compensări pentru transportatori sau un plan de protecție a economiei – scumpirile se vor transmite rapid în prețurile alimentelor, materialelor de construcții și serviciilor, accentuând presiunea asupra populației și a micilor afaceri.

Comparativ cu alte state europene (date 13 martie 2026):

Țara Motorină (euro/l) Benzină (euro/l) România 2,14 2,04 Italia 2,08 1,87 Bulgaria 2,07 1,92 Letonia 2,01 1,84 Grecia 1,96 2,06 Germania 1,95 1,89

Sursa: tolls.eu / Eurostat / AEI

Chișăliță critică absența unei strategii guvernamentale vizibile: „Românii nu cer miracole, cer doar anticiparea problemelor și măsuri reale de protecție. În schimb, statul încasează taxe mai mari pe măsură ce prețurile cresc, iar oamenii rămân să se descurce singuri”.

Specialiștii AEI avertizează că această situație nu mai este doar o problemă de carburanți, ci un semnal al unei rupturi tot mai adânci între realitatea economică zilnică și răspunsul autorităților.