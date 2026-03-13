Femeie trimisă în judecată la Suceava pentru fals în declarații și bigamie: S-a căsătorit a doua oară fără să desfacă prima căsătorie

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au dispus trimiterea în judecată a unei inculpate, cercetată în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunilor de fals în declarații și bigamie.

Potrivit rechizitoriului, la data de 14 februarie 2004, inculpata, care domicilia pe raza municipiului Arad, s-a căsătorit într-o localitate din județul Vrancea. Căsătoria nu a fost desfăcută până în prezent.

La data de 25 iulie 2024, inculpata s-a prezentat la o primărie din zona rurală a județului Suceava, împreună cu persoana cu care intenționa să se căsătorească, și a declarat în fața ofițerului de stare civilă că nu există nicio piedică legală pentru încheierea noii căsătorii. Ulterior, la data de 4 august 2024, căsătoria a fost încheiată.

Faptele descrise – declarația necorespunzătoare adevărului din 25 iulie 2024 și încheierea celei de-a doua căsătorii la 4 august 2024, deși prima căsătorie era încă valabilă – întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de fals în declarații și bigamie.

Dosarul a fost instrumentat inițial la Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni, apoi preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava și înaintat spre soluționare Judecătoriei Fălticeni.