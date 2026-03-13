Accident rutier pe centura municipiului Rădăuți: Coliziune între două autoturisme, o persoană transportată la spital

Pompierii militari suceveni au intervenit vineri, 13 martie 2026, la un accident rutier produs pe centura municipiului Rădăuți, în urma unei coliziuni între două autoturisme.

Potrivit slt. Louana Popovici din cadrul ISU Suceava, la fața locului au acționat echipaje din cadrul Gărzii de Intervenție Rădăuți, cu o autospecială echipată cu accesorii pentru descarcerare și o ambulanță SMURD.

În eveniment au fost implicate trei persoane, toate conștiente și cooperante la sosirea echipajelor de intervenție. După evaluarea medicală efectuată la fața locului, o persoană a necesitat transport la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate. Celelalte două persoane nu au necesitat spitalizare.

Cauzele și circumstanțele exacte în care s-a produs coliziunea sunt cercetate de polițiștii rutieri.