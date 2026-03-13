Teatrul Municipal Suceava se alătură Campaniei Naționale „Artiștii pentru Artiști”: încasările spectacolului din 21 martie vor fi donate Fondului de Solidaritate Teatrală

Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava participă și în acest an la Campania Națională „Artiștii pentru Artiști”, inițiată de UNITER, manifestare care celebrează a 21-a ediție în 2026 și care continuă să sprijine financiar artiștii de teatru aflați în dificultate din cauza problemelor de sănătate.

Campania reprezintă un act concret de solidaritate de breaslă, prin care instituțiile și artiștii din întreaga țară donează o parte din încasările spectacolelor pentru a ajuta colegi care au fost nevoiți să își întrerupă activitatea. În acest context, Teatrul Municipal „Matei Vișniec” va direcționa către Fondul de Solidaritate Teatrală o parte din încasările spectacolului programat sâmbătă, 21 martie 2026, ora 19:00 – „Dealurile Californiei” de Jez Butterworth, în regia lui Horia Suru.

Publicul este invitat să participe în număr cât mai mare la reprezentație, deoarece fiecare bilet cumpărat devine un gest de susținere concretă a comunității artistice din România. Biletele se vând atât la casieria teatrului, cât și online pe platforma https://www.bilet.ro/eveniment/dealurile-californiei-17615.

Imaginea oficială a ediției din 2026 a Campaniei „Artiștii pentru Artiști” a fost realizată de artistul Dragoș Buhagiar, președinte UNITER, care a ales simbolul mâinilor împletite – emblemă a protecției și sprijinului reciproc între artiști.

„Teatrul este un loc al vieții, al întrajutorării și al omeniei. Vă așteptăm la spectacol pentru a transforma seara de 21 martie într-un adevărat act de solidaritate”, transmit reprezentanții Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava.