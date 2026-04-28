Bărbat reținut pentru tentativă de omor calificat după ce și-a înjunghiat fosta concubină în Rădăuți

Un bărbat de 37 de ani a fost reținut pentru 24 de ore și propus pentru arestare preventivă după ce a pătruns fără drept în locuința fostei concubine și a agresat-o cu un obiect ascuțit, provocându-i o plagă prin înțepare în zona spatelui.

Femeia de 31 de ani a sesizat poliția după ce fostul concubin a bătut la ușă și a intrat în apartament fără acordul ei, în timp ce se afla împreună cu mătușa sa.

Între cei doi a izbucnit un conflict verbal care a degenerat rapid. Bărbatul a lovit-o pe victimă cu un obiect ascuțit în spate, cauzându-i o plagă superficială cu adâncimea de aproximativ 1 cm. Agresorul a părăsit apoi locuința, dar a fost identificat și reținut de polițiștii mobilizați în zonă.

Victima a fost transportată de un echipaj SAJ la CPU Rădăuți, unde i-a fost toaletată leziunea. Ea nu a necesitat internare.

Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, obligându-l pe agresor să păstreze o distanță minimă de 25 de metri față de victimă și față de imobil. Inițial, femeia a refuzat montarea unui sistem de monitorizare electronică, dar ulterior și-a schimbat decizia și a solicitat această măsură.

După administrarea probatoriului, încadrarea juridică a faptelor a fost schimbată din „lovire sau alte violențe” în violență în familie raportată la tentativă de omor calificat și violarea de domiciliu.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arest Preventiv al IPJ Suceava. El va fi prezentat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Suceava cu propunere de arestare preventivă.

Cercetările sunt continuate de Serviciul Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.