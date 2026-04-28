Echipa Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc, câștigătoare a semifinalei Maratonului pentru Educație Antreprenorială la Suceava

Teatrul Municipal „Matei Vișniec” a găzduit sâmbătă, 25 aprilie 2026, semifinala județeană a celei de-a IV-a ediții a „Maratonului pentru Educație Antreprenorială”, program inițiat de Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) și desfășurat în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, Universitatea de Vest din Timișoara, Asociația Națională a Antreprenorilor și cu Banca Națională a României ca partener strategic.

Evenimentul, organizat de Ziua Forțelor Terestre, a reunit 10 echipe formate din 44 de liceeni din județul Suceava, care și-au prezentat ideile de afaceri în fața unui juriu profesionist și a unui public format din peste 250 de elevi.

Premiul I a fost câștigat de echipa SYNAPTIFY & SCANIFY, reprezentând Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc. Proiectul propune o agenție digitală premium specializată în dezvoltarea de soluții moderne pentru optimizarea afacerilor online (website-uri, aplicații, automatizări și sisteme de recenzii). Echipa este formată din elevii Iustin Gavril-Mircescu, Răzvan Țăran, Ștefania Sîrbu și Luca Spînu, coordonați de profesoarele Iustina Horga și Daniela Cârloanță. Performanța lor le oferă oportunitatea de a reprezenta județul Suceava în finala națională de la București.

Locul al II-lea a revenit echipei Datini Bucovinene (Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava), care propune dezvoltarea unei firme de turism cultural axată pe pachete turistice personalizate ce pun în valoare tradițiile autentice din Bucovina.

Locul al III-lea a fost ocupat de echipa Epoxy Lab Furniture (tot de la Colegiul Național „Mihai Eminescu”), care realizează mobilier premium personalizat din lemn masiv și rășină epoxidică.

Cele trei echipe au fost recompensate cu premii în bani: 3.000 lei pentru locul I, 2.000 lei pentru locul II și 1.000 lei pentru locul III.

Evenimentul a fost deschis de discursurile președintei fondatoare CONAF, Cristina Chiriac, a președintei CONAF Suceava, Iulia Mîndruță, a prefectului Traian Andronachi, a inspectorului școlar general Ciprian Anton și a altor invitați de marcă, printre care Virgil Ianțu, căruia i-a fost acordat titlul de Ambasador al Maratonului pentru Educație Antreprenorială.

„Maratonul pentru Educație Antreprenorială este, înainte de toate, un act de responsabilitate. Este felul nostru de a spune că ne pasă de tineri și de România pe care o construim prin educație, implicare și solidaritate”, a declarat Cristina Chiriac.

„Maratonul este locul în care ideile tinerilor prind voce, curaj și direcție”, a subliniat Iulia Mîndruță, președinta CONAF Sucursala Suceava.

Prin acest program, începând din octombrie 2025, peste 1.000 de liceeni suceveni au beneficiat de un proces educațional aplicat, ghidați de antreprenori voluntari, dezvoltându-și competențe practice esențiale.

Finala națională a Maratonului pentru Educație Antreprenorială va avea loc la București, reunind cele mai bune echipe din cele 30 de județe participante.