Bărbat reținut în arest după ce a condus beat și cu permisul anulat, prezentându-se sub identitatea falsă a fratelui său

Un bărbat de 33 de ani din comuna Frătăuții Vechi a fost reținut pentru 24 de ore după ce a condus un autoturism Skoda pe DJ209G, deși avea permisul de conducere anulat, se afla sub influența alcoolului și a folosit identitatea falsă a fratelui său în momentul opririi de către poliție.

Incidentul s-a petrecut duminică, 26 aprilie 2026, în jurul orei 20:39, pe raza comunei Straja.

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Vicovu de Sus, informați de colegii de la Secția 3 Poliție Rurală Marginea, au organizat un filtru rutier și au oprit autoturismul suspect.

La control, șoferul a declarat că se numește altfel și are 28 de ani, inducând în eroare organele de poliție. Ulterior, prin verificări în bazele de date, a fost identificată identitatea reală a acestuia.

Totodată, s-a constatat că autoturismul avea Inspecția Tehnică Periodică (ITP) expirată.

Testarea cu aparatul etilometru a indicat o concentrație de 0,36 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost transportat la Spitalul Municipal Rădăuți pentru recoltarea probelor biologice de sânge.

În autoturism se aflau, în calitate de pasageri, cei trei copii minori ai șoferului, cu vârste cuprinse între 3 și 9 ani.

În cauză s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere și fals privind identitatea, la care s-a adăugat ulterior și participație improprie la fals intelectual.

La data de 27 aprilie 2026, polițiștii au dispus reținerea suspectului pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arest Preventiv al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava.

De asemenea, pentru abaterile rutiere săvârșite, șoferul a fost sancționat conform O.U.G.195/2002 cu amenzi în valoare de 9.720 lei.

Cercetările sunt continuate de polițiștii din cadrul Poliției Orașului Vicovu de Sus, sub supravegherea Parchetului competent.