Accident pe DN29A la Șerbănești: Tânără motociclistă rănită după o coliziune cu un biciclist ce a traversat drumul neregulamentar

Un accident rutier s-a produs luni, 27 aprilie 2026, în jurul orei 16:07, pe DN29A, în localitatea Șerbănești, comuna Zvoriștea.

Un bărbat de 63 de ani, din comuna Zvoriștea, care circula pe bicicletă, s-a angajat în traversarea drumului public fără să se asigure corespunzător și fără să acorde prioritate de trecere unei motociclete marca Yamaha, conduse de o tânără de 17 ani, din aceeași comună.

Motocicleta se deplasa dinspre Zvoriștea către Călugăreni.

În urma impactului, conducătoarea motocicletei a suferit vătămări corporale și a fost transportată la Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, unde a fost diagnosticată cu contuzii ușoare prin accident rutier și contuzie coloană cervicală.

Atât biciclistul, cât și motociclista au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative în ambele cazuri.

Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Suceava au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.