Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților reia tema Fondului Religionar Ortodox Român din Bucovina și organizează un colocviu de la 240 de ani de la înființarea acestei structuri

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, în colaborare cu Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române – Filiala Cluj-Napoca, organizează miercuri, 29 aprilie 2026, începând cu ora 17:00, la Centrul cultural, educațional și social „Dosoftei Mitropolitul”, un colocviu istoric de excepție.

Evenimentul, desfășurat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, este dedicat uneia dintre cele mai importante instituții din istoria Bucovinei și poartă titlul: „Fondul religionar ortodox român din Bucovina. 240 de ani de la înființare: geneză, evoluție și rol istoric în viața Bisericii și a Cetății”.

Colocviul își propune să aducă în atenția publicului larg rolul fundamental pe care l-a jucat Fondul Religionar Ortodox Român în susținerea vieții bisericești, dezvoltarea învățământului teologic și consolidarea identității confesionale și culturale a Bucovinei de-a lungul a peste două secole.

Invitat special: PC Diac. Mircea-Gheorghe Abrudan, cercetător științific la Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române, va susține o conferință documentată privind geneza și evoluția acestei instituții.

În cadrul evenimentului va avea loc și lansarea volumului „Fondul Bisericesc din Bucovina (1783–1949)”, semnat de Pr. Sorin-Toader Clipa, o lucrare ce oferă o perspectivă amplă asupra cadrului juridic, administrativ și istoric al Fondului.

„Adresăm tuturor celor interesați de istoria Bisericii, de cultura teologică și de valorile care au modelat identitatea spirituală a Bucovinei invitația de a participa la lucrările acestui eveniment, ca formă de comuniune cu generațiile anterioare”, a transmis Pr. Ciprian Blaga, consilier eparhial în cadrul Sectorului Cultural al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Reamintim că din luna septembrie 2020, potrivit deciziei Adunării Eparhiale, Fondul Bisericesc Bisericesc al Bucovinei a devenit parte componentă a Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor din cadrul Bisericii Ortodoxe Române, cu statutul juridic de unitate de cult, iar președintele FBOB este IPS Calinic.

Fondul Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei revendică o suprafață de 166.813 hectare de păduri, dar în urma mai multor procese acestea au rămas în administrarea statului.

IPS Calinic spunea în decembrie 2020 că-și propune câștigarea proprietăților ce au aparținut Fondului Bisericesc al Bucovinei.

„Cât despre înfiinţarea unor alte protopopiate, nu exclud această posibilitate, însă nu acum, ci după câştigarea Fondului Bisericesc”, susținea ierarhul.