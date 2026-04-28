Incendiul devastator din Mitocu Dragomirnei inițiat de un scurtciruit la panourile fotovoltaice ale unei anexe. O vecină a suferit arsuri grave pe 40% din suprafața corpului încercând să salveze animalele din interior

Un incendiu puternic a izbucnit luni, 27 aprilie 2026, în jurul orei 15:20, la o anexă a unei locuințe din localitatea Mitocu Dragomirnei. O femeie a suferit arsuri grave în timp ce încerca să salveze animalele din interior.

Potrivit primelor verificări efectuate de polițiști, proprietarul imobilului (format dintr-o locuință și o anexă folosită ca depozit de furaje, adăpost pentru animale și garaj) plecase spre Suceava pentru a-și lua copiii de la școală. Soția sa rămăsese acasă.

Un vecin a observat flăcările la acoperișul anexei și a alertat imediat serviciul de urgență 112. O altă vecină, văzând incendiul, a încercat să salveze animalele din interior. În timp ce se apropia de construcție, a fost surprinsă de flăcări și a suferit arsuri de gradul II pe aproximativ 40% din suprafața corpului. Aceasta a fost transportată de urgență cu un echipaj SMURD la Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava pentru îngrijiri medicale de specialitate.

La fața locului au intervenit trei echipaje ale ISU Suceava și un echipaj al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din cadrul Primăriei Comunei Mitocu Dragomirnei. Incendiul a fost localizat și lichidat. A ars în întregime anexa de aproximativ 300 mp, împreună cu 8 tone de porumb, 4 tone de grâu, 4 tone de orz, unelte agricole, materiale de construcții, 4 mc de scândură, un utilaj Bob Cat, 100 de găini și 48 de panouri fotovoltaice.

Cauza probabilă a incendiului, stabilită de pompierii militari, este un scurt circuit electric la panourile fotovoltaice. Nu au fost identificate suspiciuni de natură penală privind modul de producere a incendiului.

În cauză s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de distrugere din culpă și vătămare corporală din culpă.