Verificarea unei butelii cu chibritul a generat un incendiu în Leucușești

Un incendiu s-a produs luni, 27 aprilie 2026, în jurul orei 16:52, la o locuință din localitatea Leucușești, comuna Preutești.

O femeie, concubina proprietarului imobilului, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice, a schimbat butelia de la aragaz. În momentul în care a încercat să verifice cu un chibrit aprins dacă montajul a fost realizat corespunzător, butelia a luat foc.

Femeia a ieșit în curte strigând după ajutor, iar vecinii au alertat imediat Serviciul de Urgență 112. Un echipaj de pompieri din cadrul Detașamentului de Pompieri Fălticeni s-a deplasat de urgență la fața locului și a lichidat incendiul.

Pompierii au stabilit că incendiul a fost provocat de „folosirea chibritului pentru verificarea buteliei”. Nu au rezultat suspiciuni cu privire la cauzele producerii evenimentului. A existat pericol de propagare la casa de locuit, dar nu au fost înregistrate victime omenești.

Pagubele cauzate au fost evaluate la aproximativ 100 de lei.