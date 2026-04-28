Ceremonial militar la Suceava pentru Ziua Veteranilor de Război

Garnizoana Suceava, în colaborare cu Filiala Județeană „Mușatinii” a Asociației Naționale a Veteranilor de Război, Primăria Municipiului Suceava, Consiliul Județean Suceava, Instituția Prefectului, Inspectoratul Județean de Jandarmi, Inspectoratul de Poliție Județean și Inspectoratul pentru Situații de Urgență, organizează miercuri, 29 aprilie 2026, un ceremonial militar cu depuneri de coroane, jerbe și buchete de flori.

Evenimentul va avea loc începând cu ora 11:00, la Monumentul Eroilor Români din Parcul „Profesor Ioan Nemeș”, cu ocazia aniversării Zilei Veteranilor de Război.

La ceremonial vor participa reprezentanți ai administrației publice județene și locale, ai structurilor din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, ai asociațiilor cadrelor militare în rezervă și în retragere, ai asociațiilor veteranilor de război, ai Asociației „Cultul Eroilor” – filiala Suceava, precum și reprezentanți ai mass-media și ai societății civile.

Această zi reprezintă un moment de recunoaștință și omagiu adus tuturor veteranilor de război care au servit cu onoare și devotament pentru apărarea țării, consolidând legătura dintre generațiile actuale și sacrificiul eroilor neamului.