Percheziții domiciliare la Suceava într-o cauză complexă de șantaj: nouă acte materiale cercetate



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava – Serviciul de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor au efectuat, marți, 28 aprilie 2026, trei percheziții domiciliare în municipiul Suceava și comuna Bilca, în vederea completării probatoriului într-un dosar penal complex vizând săvârșirea de infracțiuni de șantaj.

Acțiunile au fost desfășurate sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava și vizează doi bărbați: unul de 45 de ani, din municipiul Suceava, și altul de 43 de ani, din comuna Bilca.

Din cercetările efectuate până în prezent a reieșit că, în perioada iunie – octombrie 2025, cei doi ar fi săvârșit, în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, nouă acte materiale de șantaj, părți vătămate fiind atât persoane fizice, cât și persoane juridice.

Bărbatul de 45 de ani s-ar fi erijat în calitate de activist pentru protecția mediului, în special în domeniul exploatării agregatelor minerale. Sub acest pretext, ar fi amenințat victimele cu darea în vileag a unor presupuse fapte compromițătoare sau cu difuzarea de imagini pe rețele de socializare, scopul fiind obținerea de foloase patrimoniale injuste (sume de bani sau prestări de servicii). Cel de-al doilea bărbat ar fi avut rol de complice.

În urma perchezițiilor domiciliare au fost ridicate mai multe bunuri cu valoare probatorie în cauză. Cele două persoane au fost conduse la audieri în baza unor mandate de aducere.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de șantaj în formă continuată și complicitate la șantaj.

Polițiștii fac precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.